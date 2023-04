C'est une victoire historique: le Malizia-SeaExplorer du Yacht-club de Monaco remporte la 3e étape de l'Ocean Race au Brésil

Après quasiment 35 jours de course et une lutte à couteaux tirés avec Holcim-PRB, la Team Malizia, emmenée par Boris Herrmann et son équipage cosmopolite, a remporté au Brésil la 3e étape de la plus longue course à la voile de la planète, The Ocean Race. Le bateau monégasque Malizia-SeaExplorer a franchi la ligne d’arrivée dans la nuit de samedi à dimanche, après 34 jours, 17 heures, 10 minutes et 28 secondes, pour boucler un parcours de 14 714 miles nautiques, soit la plus longue étape dans l’histoire de ce tour du monde en équipage avec escale, qui reliait Le Cap (Afrique du Sud), à Itajaí (Brésil), en passant par les mers du sud.

Pour rappel, The Ocean Race, qui tient cette année sa 14e édition cinquante ans après sa création, c’est 32.000 miles nautiques à parcourir en six mois de navigation autour du monde et qui traverse les mers les plus inhospitalières du globe.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Yacht-club de Monaco s’aligne au départ de cette épreuve avec escales, avec le Malizia-SeaExplorer et ses cinq membres d’équipage barré par Boris Herrmann.

"Je n’arrive pas encore à réaliser que nous avons gagné cette étape. Rêver de participer à The Ocean Race, de courir cette étape incroyable à travers l’océan Austral, de la terminer après tous les problèmes que nous avons rencontrés et de la gagner! Il y a quatre semaines, si on m’avait dit : ‘‘Répare ton mât parce que tu peux gagner cette étape’’, je ne l’aurais pas cru et j’aurais répondu que ce n’était pas possible, qu’on était trop loin derrière et qu’on ne pouvait pas pousser plus le bateau. Mais cela a fonctionné au-delà de nos attentes. C’est une victoire d’équipe, et je suis très fier de ce que nous avons accompli", a déclaré Boris Herrmann à son arrivée au ponton.

La quatrième étape partira le 23 avril en direction de Newport.