Boris Herrmann pouvait remporter le Vendée Globe mais il est entré en collision avec un bateau de pêche. Il raconte

Charlie Dalin a franchi le premier la ligne d'arrivée mais le marin normand de 36 ans, qui a occupé la tête du classement durant plus de soixante pour cent du parcours à bord de son bateau volant dernière génération, n'a pourtant pas été désigné vainqueur du Vendée Globe 2020.

Cinquième, puis troisième puis premier en l'espace de quelques heures: Yannick Bestaven a vécu une fin de course de folie pour remporter le Vendée Globe 2020, jeudi dans la nuit noire des Sables d'Olonne, après 80 jours en mer.

Pour cela, il devait attendre que deux autres concurrents, l'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco), alors troisième, et Bestaven (Maître Coq IV), cinquième, ait coupé eux aussi la ligne. En effet ces deux skippers avaient dans leur poche des compensations de temps pour avoir aidé au sauvetage d'un concurrent naufragé, Kevin Escoffier, le 30 novembre.

Ces bonifications - six heures pour Herrmann et dix heures et quinze minutes pour Bestaven, ne pouvaient être prises en compte qu'une fois la ligne franchie. De quoi porter le suspens à son comble quand les cinq premiers de la flotte se tiennent dans un mouchoir de poche. Une attente éprouvante.

"j'ai vu un mur à côté de moi"

Mais à peine une demi-heure après l'arrivée de Dalin, Herrmann, qui pouvait accrocher la victoire, est entré en collision avec un bateau de pêche, à 160 km de la ligne. C'en était fini pour le navigateur allemand, qui terminera son périple au ralenti, pour une arrivée entre 10 heures 11 heures ce jeudi matin, laissant le champ libre à Bestaven.

A la suite de la collision, le bateau du type Imoca60 a été endommagé, si bien qu’Herrmann peut seulement continuer la course à vitesse réduite. Herrmann lui-même n'a pas été blessé et à bord du chalutier il n’y a pas non plus de blessés.

"Tout d’un coup, j'ai vu un mur à côté de moi, les bateaux se sont emmêlés, j'ai entendu des hommes crier", raconte Herrmann. Le bout dehors de son bateau a été cassé, sa voile d'avant déchirée et un foil a été endommagé. Plus grave encore, le hauban tribord s'est rompu, le câble qui empêche le mât de tomber sur le côté. Dans les heures suivant la collision, Herrmann a travaillé fiévreusement pour remplacer le hauban afin de pouvoir rejoindre la destination en toute sécurité.

"Je n'ai jamais vécu une telle chose en mer"

Dans un message vidéo, Boris Herrmann parle de la collision qui a brisé tous les rêves d’une victoire allemande. "Je n'ai jamais vécu une telle chose en mer", a déclaré Herrmann, "mais le plus important c’est que personne n'a été blessé."

La collision est un autre test dans la course la plus difficile au monde, mais ce n’est pas un test, qui empêchera Herrmann de la mener à bien. Jeudi matin, le skipper de 39 ans prévoit de franchir la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne, après 81 jours de mer. À terre, sa femme Birte, sa fille et son équipe attendent déjà avec impatience son retour.