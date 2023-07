Boris Herrmann et Will Harris en duo à la Transat Jacques-Vabre

A bord le jour du départ, prévu le 29 octobre, on retrouvera l’Allemand Boris Herrmann et le Britannique Will Harris. Les deux skippers du Team Malizia, tout juste rentrés de The Ocean Race, avaient déjà pris part, en 2019, à cette mythique course également connue sous le nom de "La route du café".

"Will est jeune mais a déjà beaucoup d’expérience. C’est un grand talent, juge Boris Herrmann. Lorsque j’étais absent durant l’Ocean Race, il a su prendre le rôle de leader. On essaye de faire en sorte que ce soit le Team au centre et pas seulement moi."

"Cette course va être un formidable entraînement pour Boris"

Cent bateaux répartis sur quatre flottes - Class 40, Ocean Fifty, Imoca, Ultim - sont attendus sur la ligne de départ. Et parmi les concurrents, un certain Nicolas Lunven avec qui les deux hommes ont fait un podium à The Ocean Race.

Le voilier de course monégasque n’a qu’un an d’existence, certes, mais l’expérience accumulée durant ce tour du monde (37.201 milles nautiques) et sa fiabilité laissent augurer de belles performances pour la Jacques-Vabre.

"Avec tout ce qu’on a appris, je pense qu’on peut vraiment s’y mettre fort. J’ai hâte de voir comment on va s’en sortir, confie Will Harris. Ça va être une bonne course, c’est bien de naviguer contre beaucoup d’autres IMOCA. Je pense que nous avons acquis une bonne expérience ces six derniers mois, ça va donner un bon avantage. Cette course va être un formidable entraînement pour Boris avant le Vendée Globe, l’an prochain."