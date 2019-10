Zombies au parc princesse Antoinette, maison hantée au Stars'N'Bars... Vous allez frissonner pour Halloween à Monaco

À l’intérieur, dès 19 heures: activités, jeux, décoration et musique sur le thème d’Halloween. Et, comme de coutume, une distribution généreuse de bonbons à la sortie. Après avoir grimpé les quelque 300 marches, la récompense ne se fera pas prier.

Savoir+

Manifestation gratuite à destination des enfants (+10 ans) scolarisés à Monaco.

Places limitées.

Entrée par le boulevard de Belgique (juste avant le tunnel de l’Hôpital).

Inscriptions obligatoires au préalable auprès du Jardin Exotique : +377.93.15.29.80.

Le Stars’n’Bars à l’heure mexicaine

De 18h à 21h, ce jeudi, le Stars’n’Bars se met à l’heure mexicaine. Le programme "vendu" par les organisateurs se veut alléchant.

"Acrobates, jongleur de feu, labyrinthe gonflable, maison hantée, maison de la terreur, une charmeuse en échasses et ses gros serpents, magiciens, Mariachi", annonce-t-on du côté du quai Antoiner-Ier. Déguisements fortement conseillés!

Savoir+

Enfant (5 à 13 ans): 27€ (animations+sodas/sirops à volonté).

Adulte (à partir de 14 ans): 17 € (animations+sodas/sirops à volonté).

Deux rendez-vous à la Médiathèque

Ce mercredi de 10h à 11h, un atelier à quatre mains (parents/enfants) est organisé à la ludothèque sur le thème "Je fabrique mon masque d’Halloween".

Ce jeudi, de 14h30 à 17h, les enfants dès 6 ans sont attendus à la bibliothèque Princesse Caroline pour un grand jeu et des énigmes sur le thème d’Harry Potter. Goûter et bonbons (magiques) à l’issue.

Savoir+

Atelier et manifestation gratuits. Ce mercredi à partir de 10h (dès 3 ans) et jeudi à partir de 14h30 (dès 6 ans).

Places limitées.

Renseignements et inscriptions : +377.93.15.22.74 ou 72

L’horreur déferle (aussi) sur les communes avoisinantes