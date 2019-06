L’an passé, en marge du salon Top Marques, son apparition surprise au virage du Fairmont avait provoqué une euphorie collective et, de fait, des débordements nocturnes sans précédents en Principauté. Des centaines d’objectifs braqués sur sa McLaren 675 LT Spider.

Il faut dire que dans le milieu des puissantes cylindrées (supercars), POG - François Dequidt de son vrai nom -, Franco-Belge de 44 ans, pèse lourd. 510 742 abonnés sur Youtube. Presque autant sur Facebook et Instagram. Et un style volontairement désinvolte et loufoque, qui fait mouche.

Cet épiphénomène médiatique, ajouté aux nombreux comportements dangereux sur l’asphalte, avait toutefois placé une épée de Damoclès au-dessus de Top Marques. Propriétaire et passionné de grosses bagnoles (deux Lamborghini, une McLaren, une Audi, une Ferrari…), celui qui a fait fortune en développant des technologies en image de synthèse avoue lui-même être passé du statut « de paria à ami » de Monaco. En collaboration étroite avec les organisateurs du salon et le Gouvernement, il a distillé des messages en ligne destinés à tempérer les ardeurs de ceux et celles qui auraient l’idée de faire ronronner trop bruyamment leur moteur ou de se prendre pour Lewis Hamilton dans les rues de la Principauté. Le quadra est même payé 3 500 euros, par les nouveaux organisateurs, pour faire un live de présentation, ce matin, à Top Marques. Lui dont on voulait la tête il y a un an à peine.