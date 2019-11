La XXVIIe Grande Bourse Numismatique et Cartophile de Monaco aura lieu dimanche 17 novembre à l’Hôtel Méridien, à l’initiative de l’association « Numismatique de Monaco », présidée par Christian Billard et avec l’aide et la participation de l’Association Cartophile de Monaco de Patrick Occelli.

La XXVIIe Grande Bourse Numismatique et Cartophile de Monaco aura lieu dimanche 17 novembre à l’Hôtel Méridien, à l’initiative de l’association « Numismatique de Monaco », présidée par Christian Billard et avec l’aide et la participation de l’Association Cartophile de Monaco de Patrick Occelli. De nombreux commerçants de divers pays d’Europe seront présents à la grande satisfaction des collectionneurs numismates et cartophiles toujours à la recherche de nouveaux trésors. L’affiche de la manifestation a été réalisée par Robert Prat. Elle a été également déclinée en timbre par l’Office des Émissions de Timbres-Poste de Monaco, qui sera présent le jour de la manifestation. Le créateur de l’affiche sera également là pour signer des lithographies de l’affiche. Par ailleurs, des coffrets de 2 médailles (argent et bronze) des Princes de Monaco et des coffrets d’une médaille, réalisés par l’Association Numismatique de Monaco, seront proposés à la vente, avec les affiches, cartes postales, enveloppes spéciales de la Grande Bourse...