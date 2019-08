Wylan Cyprien dans tous les bons coups

clementia : pour son premier match en pro, il n'a quasiment rien eu à faire. Il a parfaitement négocié son premier ballon sur un corner (9'). Il n'a eu que des miettes à ramasser ensuite jusqu'à l'égalisation d'Akolo (81'), où il ne peut pas faire grand-chose. Frustrant.

burner : avec une ligne de quatre derrière, il n'a pas pris de risques offensifs. Sérieux dans ses interventions, il a rarement été pris en défaut. Remplacé par SACKO (88').

herelle : solide derrière et efficace devant ! Son but de renard des surfaces a permis au Gym d'ouvrir le score. Le premier de sa carrière en championnat professionnel.

dante : le Brésilien a soulagé plus d'une fois les siens grâce à sa science du placement et une technique toujours aussi efficace... jusqu'à cette erreur de relance qui amène l'égalisation amiénoise. Mais, en bon capitaine, il a arraché la victoire d'une tête placée au bout du temps additionnel. La rage de vaincre !

sarr : à l'instar de Burner, il est resté en place sur son côté gauche et s'est montré à la fois sobre et assez discret. Une perte de ballon heureusement sans conséquence devant sa surface (42').

tameze : pointe haute à droite du triangle au milieu, il a eu du mal à trouver ses repères, lui qui a l'habitude d'évoluer devant la défense. Une perte de balle fatale sur l'égalisation amiénoise.

cyprien : positionné en sentinelle, au cœur du jeu, il a rayonné en première période. Il est au départ du premier but sur un corner joué très intelligemment et à l'origine de l'expulsion de Gnahoré. De bonnes interceptions également et des coups de pied arrêtés bien dosés… Un peu moins en vue après la pause, il est ressorti de sa boîte au bon moment pour déposer son corner sur la tête de Dante. Bref, il était de tous les bons coups.

walter : actif, il a tenté de bien orienter le jeu avec son pied gauche, sans être toutefois très tranchant. Remplacé par SYLVESTRE (54'), qui a eu du mal à trouver des décalages malgré sa bonne technique du pied gauche.

ganago : puissant, il a beaucoup pesé et tenté sur son côté droit en prenant plusieurs fois sa chance face au but. Une prestation encourageante malgré un manque d'efficacité.

le bihan : il n'a pas touché beaucoup de ballons mais s'est montré disponible et utile dans ses remises et son pressing. Un placement et un contrôle parfaits sur sa frappe qui amène le premier but des Aiglons.

myziane : ce jeune a du talent, c'est évident. Quelques bons enchaînements l'ont encore prouvé hier soir. Mais, comme la saison passée, il a perdu quelques ballons faciles et a manqué de réalisme face au but. On attend avec impatience son premier but en rouge et noir. Remplacé par SRARFI (55'), qui n'a pas vraiment pesé sur le jeu et a raturé plusieurs centres.

6 Comme le nombre de corners obtenus par les Niçois dans les 35 premières minutes. La preuve d’une bonne entame de match avec un pressing haut. L’un d’eux est à l’origine de l’ouverture du score.

« On avait travaillé toute la semaine les coups de pied arrêtés offensifs et on avait bien chambré Herelle car il n’en avait pas mis un ! Il s’est bien rattrapé ce soir (rires) ! »