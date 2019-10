Walid Zinoun dans un grand soir

Dans un match très plaisant, le groupe SMEG / SMA et le Centre Rainier-III ont livré un beau spectacle. En effet, si Nabil Bejaoui a ouvert le score dès la 3e minute, Dorian Dalmasso lui a répondu dans la foulée (13e).

Dans un grand soir, Emmanuel Ndje Ntamack (auteur d’un triplé) donna l’avantage au centre Rainier-III avant que le capitaine Francesco Sofia d’un magnifique lob égalisa. Karim Roudani et Ntamack offraient 3 buts d’avance à leur formation avant la réduction du score à 5-3.

Excellent match entre la Sûreté Publique et la Poste de Monaco

La confrontation entre la Sûreté Publique et la Poste a été d’un niveau technique très élevé.

Dans un excellent état d’esprit, les deux formations ont tout donné sur le terrain pour offrir, là aussi, un jeu de qualité.

Avec un score de parité à la pause (1-1), après l’ouverture du score des postiers par Lionel Sarrut et l’égalisation de Laurent Boisdebghien, l’issue finale de la rencontre a été incertaine jusqu’au bout. Dans le but de la Sûreté, le reconnu et respecté gardien Manuel Vallaurio a écœuré les attaquants de la Poste. Du côté de l’attaque, Deligeard et Luci ont inscrit un but chacun pour une victoire de la Sûreté 3-1 dans cette rencontre.

Zinoun auteur d’un triplé

Dans la poule B, Diamond FC a rejoint la Sûreté Publique en tête grâce à une meilleure différence de buts. L’équipe de Diamond a rapidement pris les devants à la pause avec deux buts signés Lorry Mengual et Walid Zinoun. Sauf que Diamond a voulu trop gérer leur avance et à la grande surprise, s’est fait rejoindre logiquement à 2-2 grâce à Macedo Da Silva et Gomes Maia. L’excellent attaquant de Diamond FC Walid Zinoun a permis aux siens de remporter ce match dans la difficulté en inscrivant deux nouveaux buts. Son équipe peut être fière de lui.