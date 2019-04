VTT, courses d’orientation et bonne humeur

Dans le cadre des Journées sportives organisées par le service des Sports de la Ville, les élèves de toutes les écoles de Beausoleil (1) ont participé aux ateliers Thèque (communément appelé base-ball, VTT et Course d’orientation), sur trois demi-journées au Devens.

Objectif ? Pour que les élèves fassent du sport autrement, pour changer des APS habituels à l’école, s’amuser en plein air dans le respect des règles, et dans la convivialité. La journée commence à 9 h et se termine à 14 h, y compris un moment de partage également autour des pique-niques sur le terrain.

La journée du mardi était consacrée à la Thèque, rassemblant 280 élèves de CM de la commune. Sous un temps ensoleillé mais venté, ils se sont donné à cœur joie et à fond dans les ateliers, comme lors des matchs.

Les journées du jeudi et du vendredi, place aux VTT et courses d’orientation pour 270 élèves des cours élémentaires des 4 écoles.

Journée solidarité le 30 avril

« Le service des Sports conçoit et propose des manifestations tout en valorisant l’éthique sportive, notamment avec sa Journée de Solidarité du 30 avril qui verra les centres de formation de l’AS Monaco et de l’OGC Nice se rencontrer dans un esprit totalement fair-play, arbitré par des élèves du Collège Bellevue, suivi des courses de relais en équipes mixtes CM2/6e », annonce Alain Cissoko du service des Sports. Le service des Sports va également proposer prochainement, différentes activités durant la scolarité et les vacances scolaires aux élèves, mais aussi aux enfants de Beausoleil.