VRAI/FAUX. Ce que vous pouvez faire (ou pas) pendant les week-ends confinés à Menton

FAUX. Jusqu’à dimanche inclus, le public pourra déambuler dans les jardins Biovès pour découvrir une exposition en plein air sur l’histoire du citron de Menton. Douze panneaux - enrichis par les photos des Archives municipales de Menton - permettent d’en savoir plus sur l’histoire, le rôle ou la spécificité du citron du Menton.

La symbolique de l’agrume star dans l’Antiquité et les récits mythologiques sont également expliqués. L’exposition permet de présenter l’Association pour la promotion du citron de Menton créée en 2004.

Pour ceux qui souhaitent voir une exposition - tout en restant au chaud à la maison - il est possible de découvrir l’accrochage du musée du Bastion de Menton directement via une vidéo en ligne. L’exposition baptisée "Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau" permet de visiter virtuellement les salles du musée. On y découvre des aquarelles et des dessins, mais aussi des œuvres dont les plus anciennes datent du XVIIIe siècle. Sur Internet, il est également possible de découvrir les œuvres de l’accrochage de 2020 dédié à "Jean Cocteau et le design".

À souligner que toutes les expositions précédentes, de 2011 à aujourd’hui, sont également archivées sur le site Internet. Ainsi, il est possible de retrouver les grandes lignes des

"Amoureux de Cocteau" ou la vidéo du thème "La Belle et la Bête".

Une exposition virtuelle intitulée "Jean Cocteau muraliste" présente 21 œuvres issues des collections du musée autour des décors muraux de l’artiste.

Les vidéos, expos et visites virtuelles sont disponibles sur le site Internet: www.museecocteaumenton.fr

L’esprit de la fête du citron embaume la ville et la toile