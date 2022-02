Vous rêvez de travailler sur les Grands Prix de Monaco? Les inscriptions sont ouvertes

Dans le cadre des 5e Monaco E-Prix (le 30 avril), 13e Grand Prix de Monaco Historique (du 13 au 15 mai) et 79e Grand Prix de Monaco F1 (du 26 au 29 mai), l’Automobile Club de Monaco recherche des contrôleurs (contrôle des billets aux accès, informations des spectateurs, etc.) et placeurs, hommes et femmes, pour combler les postes vacants du service Sécurité-Contrôle.

Pour déposer une candidature, il faut être âgé de 18 ans minimum et 60 ans maximum à la date du Monaco E-Prix.

Les inscriptions sont à enregistrer sur le site de l’Automobile Club de Monaco (www.acm.mc), rubrique « Devenir Contrôleur de l’ACM », accessible directement depuis la page d’accueil.

Compléter et valider le dossier d’inscription avec insertion d’une photo d’identité récente ainsi qu’une pièce d’identité dûment valide. Se présenter à l’une des dates de convocation que vous recevrez par mail une fois votre inscription effectuée et validée.