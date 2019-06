Vous rêvez de devenir artiste de choeur ? La Fipac-Monaco recrute 7

La Fipac-Monaco a formé lors de sa première édition, en 2017-2018, sept jeunes artistes (photo ci-dessous).

Neuf chanteuses et chanteurs de l’édition 2018-2019 poursuivent jusqu’au 18 juin prochain un cursus qu’ils clôtureront, le 19 juin, en participant au Gala de l’Académie Rainier-III, accompagnés par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Recrutés en tant qu’artistes de chœur, certains d’entre eux participeront cet été aux spectacles programmés par les Chorégies d’Orange.

La Fipac-Monaco, Formation internationale professionnelle des artistes de chœur, est une formation unique en europe dédiée aux jeunes chanteurs souhaitant intégrer un chœur professionnel. Et il est temps de postuler pour la rejoindre ! Les formulaires d’inscription sont à retourner avant le 30 juin prochain.

Ce cursus d’un an renouvelable a été conçu en 2017 spécifiquement pour la nouvelle génération d’artistes de chœur, sous l’impulsion de Jean-Louis Grinda, par l’Opéra de Monte-Carlo et l’Académie Rainier-III, gérée par la mairie. Soutenue par le Rotary Club de Monaco, la Fipac est parrainée depuis deux ans par le chef d’orchestre Maurizio Benini. Elle propose aux jeunes chanteurs ayant obtenu leur diplôme d’études musicales, ou justifiant d’un niveau équivalent ou supérieur de renforcer leurs compétences, de se perfectionner en développant leur maîtrise des différents répertoires et leur expérience artistique, musicale et scénique.

L’insertion professionnelle comme finalité

L’insertion professionnelle en est la finalité grâce à des séances de travail avec des artistes renommés et d’intervenants reconnus et spécialisés, une intégration au sein des répétitions du Chœur de l’Opéra de Monte-

Carlo ou encore une participation à des spectacles de la saison lyrique.

La formation s’adresse aux étudiants de toutes nationalités et nés entre 1986 et 2000 (commission de dérogation selon cas particulier) et le programme de formation est dispensé tous les quinze jours, pendant trois jours consécutifs, d’octobre à juin à l’Académie Rainier-III.

Parmi les enseignements : déchiffrage, technique scénique et vocale, expression corporelle scénique, atelier de professionnalisation (audition et conseils), phonétique internationale, stages construits autour des langues et répertoires communs (italien, allemand, russe, français), approche des répertoires baroques et contemporains, prévention des troubles vocaux, histoire de la musique vocale…

Les dossiers de présentation et formulaire d’inscription, à télécharger sur www.fipacmonaco.com, sont à retourner avant le 30 juin 2019.

Les auditions et épreuves sont programmées entre le 15 et le 18 juillet 2019 pour un début de formation en octobre.