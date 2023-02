Vous reconnaissez-vous sur cette photo de classe de Beausoleil? Si oui, contactez-nous

Début janvier, nous lancions un premier appel avec une photo de classe de 1973 à l’école du Tenao. Vous avez été nombreux à nous répondre et vos précieux témoignages ont fait l’objet d’une publication dans notre édition de Monaco-Matin du samedi 28 janvier.

Un régal pour les anciens élèves de Beausoleil mais également pour les parents et les habitants de la commune. Certains d’entre vous ont même ressorti leurs albums photos. D’autres se sont rendus au centre d’histoire pour s’identifier et partager leurs souvenirs.

"Les photos de classe sont de véritables témoins"

Pour Aurélie Hedbaut, la médiatrice culturelle de la commune, postée au centre histoire et mémoire, "les photos de classe sont de véritables témoins. Elles sont une photographie de la société à l’instant T. Les vêtements, les coupes de cheveux ou encore les attitudes affichent l’état d’esprit du moment. Les témoignages des personnes qui se reconnaissent seront d’autant plus précieux." Ils permettront d’entretenir et d’enrichir la mémoire de la commune.

Les photos de classe rangées dans un classeur n’ont pas toutes été identifiées et il est toujours possible d’aller feuilleter ce classeur et de mettre son nom et celui de ses camarades.

Parallèlement, nous racontons dans nos colonnes la vie dans les écoles de Beausoleil en lançant un appel à témoignages avec la publication d’une photo de classe sélectionnée parmi les nombreuses restantes dans les archives du Centre histoire et mémoire de Beausoleil. Si vous vous reconnaissez sur cette photo de classe, envoyez-nous un courriel sur l’adresse suivante monaco@nicematin.fr

Après vous être identifiés, racontez-nous votre année scolaire, vos souvenirs et vos anecdotes, qui était votre instituteur, ce que vous avez préféré cette année-là ou encore qui étaient vos amis, si vous avez réalisé quelque chose qui sort de l’ordinaire, ce qui vous a particulièrement marqué.