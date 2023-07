Vous pouvez enfin payer votre stationnement avec votre mobile à Monaco

Sur la route de la Piscine ainsi que dans la rue des Lauriers, les traditionnels horodateurs ont été remplacés par un panneau descriptif invitant l’usager à télécharger l’une des deux applications : Monapass ou PayByPhone, afin de régler son stationnement à l’aide de son téléphone mobile.

Valable également sur tous les horodateurs de la Principauté, ce dispositif permet à l’utilisateur de régler son emplacement de stationnement à distance et de manière totalement sécurisée. De plus, l’automobiliste peut prolonger la durée du stationnement, la réduire ou tout simplement l’interrompre et ce, en quelques clics.

Pratique, sécurisé, simple et sans contrainte… un dispositif qui simplifie la vie !

Savoir +

Pour tout renseignement, contacter la Police Municipale au +377.93.15.29.18.

Site officiel de Monapass : www.monapass.mc

Site officiel de PayByPhone : www.paybyphone.fr