Vous pouvez encore aller skier (mais pas que) dans deux stations de la Côte d'Azur

Auron affiche jusqu’à 110cm de neige au sommet et, avec 33 pistes ouvertes, une grande partie de son domaine est accessible.

Du côté d’Isola 2000, et de ses 32 pistes damées, les hauteurs de neige atteignent 165cm et les secteurs sont tous ouverts dans leur quasi-intégralité.

De quoi ravir les déjà nostalgiques de l’hiver. Et donner, aux autres, quelques idées pour s’offrir un bon bol d’air frais durant la deuxième semaine des vacances.

D’autant que les deux dernières stations de ski ouvertes dans le département tentent d’attirer les vacanciers avec un programme d’activités varié et des offres promotionnelles.

Ajoutez à cela un soleil qui devrait pointer le bout de son nez, notamment demain, mercredi, jeudi et vendredi.

Alors, qu’attendez-vous pour prendre la route?

Festival du "Bien-être en montagne"

Côté prix, comptez 31,50 euros le forfait adulte journée à Isola 2000 et 28 euros à Auron.

Envie de skier avec les enfants? Profitez des "bons deals d’avril": un forfait moins de 12 ans offert pour un forfait adulte acheté.

Entre les deux stations, votre cœur balance? Il est possible d’acheter un forfait "deux jours - deux stations" à 50 euros (35 euros scolaires et moins de 12 ans), deux jours consécutifs et un jour par station.

Pour celles et ceux que l’appel de la montagne attire mais celui du ski beaucoup moins, il y aura forcément une activité qui vous séduira parmi toutes celles proposées dans les stations du Mercantour (randonnées raquettes ou à pied, initiation au ski de randonnée ou au biathlon, yoga, jeux en bois, visites guidées, chasse aux œufs, tir à l’arc, voiturettes, trampolines, etc.). Contactez l'office de tourisme d'Auron au 04.93.23.02.66 et celui d'Isola 2000 au 04.93.23.15.15.

Sans oublier, du jeudi 18 au lundi 22 avril, à Auron, cinq journées dédiées à la détente avec le retour du festival "Bien-être en montagne". Une deuxième édition avec un programme d’ateliers et de conférences très chargé, axé sur la relaxation, le sport, la santé, les médecines douces, etc. 10 euros par jour et par personne.

Idéal pour se ressourcer non?