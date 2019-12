Vous passez le réveillon du nouvel an à Monaco? Voici 5 idées de sorties pour tous les goûts

Pour dîner, les restaurants de la Principauté offrent une multitude de possibilités.

Le Sensais, qui propose une cuisine de saison dans le quartier du Portier, et labellisé Mr. Goodfish pour la pêche responsable, propose un menu à 150 euros, avec entre autres, de la truffe, du foie gras et du homard et du turbot.

Si on préfère les ambiances musicales, il reste quelques places pour le dîner spectacle de Nile Rodgers à la Salle des Étoiles, à 535 euros.

Et pour pouvoir célébrer tous ensemble dans la joie, l’allégresse, et le bonheur, l’arrivée de 2020, on ne saurait que trop vous recommander le marché de Noël sur le port Hercule. Deux DJ, pour deux ambiances musicales de 21h30 à 3h du matin, et le traditionnel feu d’artifice à minuit. Pour démarrer l’année avec panache.