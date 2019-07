Vous êtes sportif ? Ce médecin alerte sur le risque du coup de chaleur en cette période caniculaire

L’activité ne faiblit pas au stade Louis-II en été. Le centre médico-sportif est à flux tendu avec 30 à 40 consultations par jour. Parmi les athlètes qui viennent consulter le docteur Richard Manas, médecin du sport, des marathoniens qui se préparent. Pas facile pourtant, en cette période caniculaire, d’exercer une activité physique en extérieur.

"Les risques sont variés: simple fatigue, crampes, augmentation des lésions musculaires par la déshydratation et jusqu’au coup de chaleur qui peut être provoqué, en lui-même, par l’exercice. Ainsi, dans le cadre d’un effort modéré, sans le mécanisme d’adaptation comme la sudation notamment, l’individu peut voir sa température corporelle augmenter de deux degrés par heure. Il faut se rendre compte que nous sommes des petits radiateurs."

Même si ce sont des individus en pleine forme physique, les sportifs sont donc, par nature, des personnes à risques durant les épisodes de canicule. En marge des campagnes de sensibilisation destinées aux malades, aux bébés ou aux seniors, cette information mérite d’être considérée avec attention.

Boire avant, pendant et après l’effort

"Il faut boire en amont, pendant et après la séance sportive. Les boissons spécifiques sont idéales."

Courir en plein soleil, est-ce vraiment à bannir? "Oui, ce n’est pas raisonnable." Le principal danger est le coup de chaleur et le risque cardio-vasculaire. Alors oui, on risque davantage la crise cardiaque en faisant son jogging à midi, "d’autant plus lorsque l’on est porteur d’une pathologie car les traitements peuvent être facteurs de risque."

Tout le monde est concerné par le risque, même les sportifs de haut niveau. "J’ai vu un jeune être victime un coup de chaleur à deux kilomètres de l’arrivée d’un triathlon, qui s’est réveillé trois semaines plus tard ! Le coup de chaleur est une urgence médicale absolue avec un pronostic vital qui est régulièrement engagé. Avant 2003, c’était entre 20 et 50 % de mortalité. Depuis, les gens sont mieux informés et les Urgences mieux préparées." Un sportif alerté en vaut peut-être deux…

Le coup de chaleur, c’est aussi à la maison