Vous êtes passionnés de F1 et vous recherchez un job? Le e-prix et le Grand Prix de Monaco recrutent

On a beau l’écrire et le répéter, les "petites mains" demeurent le maillon essentiel d’un événement, encore plus vrai quand il s’avère d’envergure. Clamer que sans eux, la manifestation ne pourrait vivre dans le temps ne semble guère galvaudé. Comme de coutume, l’Automobile Club de Monaco recrute pour ses deux événements phare du printemps, de l’année même: le 3e ePrix, prévu le 11 mai prochain, et le 77e Grand Prix, programmé du 23 au 26 mai.

Contrôleurs et placeurs

Les organisateurs recherchent avant tout des contrôleurs – vous l’aurez compris, pour contrôler les tickets aux différents points d’accès mais aussi distiller des informations aux spectateurs susceptibles d’être un brin désorientés – ainsi que des placeurs, hommes et femmes, pour combler les postes vacants du service du contrôle général.

Avoir plus de 18 ans et moins de 65 ans

Pour déposer une candidature, il est nécessaire de remplir le critère fixé par l’Automobile Club de Monaco : à savoir être âgé de 18 ans minimum et 65 maximum, à la date du ePrix de Monaco.

Les inscriptions sont à enregistrer sur le site et seulement sur le site de l’automobile club de Monaco (www.acm.mc) dans la rubrique "Entrer" puis "Grand Prix de Monaco F1" puis "Devenir contrôleur de l’ACM". Il faut alors compléter et valider le dossier d’inscription avec insertion d’une photo d’identité, aussi récente que possible, et une pièce d’identité en cours de validité.

À l’issue de cela, il faudra se présenter à l’une des dates de convocation.