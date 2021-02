Vous avez moins de 26 ans et vous ne trouvez pas de travail? A Beausoleil, le dispositif "Garantie Jeunes" peut vous aider

Zied Essid, directeur de la Mission locale Est 06: "Un dispositif clé, car il est complet"

La "Garantie Jeune", c’est un dispositif qui marche?

Le taux de sortie vers l’emploi est plus important qu’avec un accompagnement classique. Le dispositif permet une prise en charge plus complète, avec des rendez-vous quotidiens pendant trois semaines au travers d’ateliers. Il y a une confiance qui s’installe. Il n’est pas rare qu’une fois les sessions finies, certains reviennent nous voir, car ils trouvent en la Mission Locale un point d’ancrage. La Garantie jeunes est un dispositif clé, car il est complet, pratique et apporte beaucoup de réponses.

Est-il possible de bénéficier du dispositif plusieurs fois?

L’intérêt de la Garantie Jeunes est d’en faire bénéficier au plus grand nombre. Pour cela, nous poussons les jeunes à se servir de cet outil comme un tremplin vers l’emploi et non d’en faire une situation qui dure. En général, on ne participe au dispositif qu’une fois. Mais nous pouvons accorder une dérogation, sous certaines conditions.

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, souhaite doubler les entrées dans la Garantie jeunes. Comment cet objectif se traduit-il en termes de chiffres à l’Est du département?

En 2017, plus de 100 jeunes du secteur ont bénéficié de ce dispositif d’accompagnement vers l’emploi. L’année dernière, ils étaient 230, pour 700.000 euros d’allocations versées. Cette année, la demande est plus forte, du fait de la crise. L’objectif étant que 457 jeunes du territoire passent par la Garantie Jeunes sur les 10 prochains mois.

Vous allez donc proposer plus de sessions?

Nous allons développer le dispositif en montant des sessions dans la Roya, notamment. Car la vallée est touchée à double titre : par la crise, mais aussi la tempête Alex, dont les dégâts posent aujourd’hui des problèmes de mobilité. Notre ambition est de faire le lien entre les jeunes et les entreprises de leur vallée, qui sont peut-être moins visibles que dans les grandes villes.

Voyez-vous une amélioration du marché de l’emploi dans les mois à venir?

La vision à court et moyen terme est encore floue. Les secteurs du social, du sanitaire, du bâtiment et de la grande distribution ont encore des besoins. Dans l’ensemble, les employeurs sont méfiants face à la situation économique et attendent d’avoir une meilleure visibilité pour lancer un véritable processus de recrutement.