Vous avez jusqu'au 28 août pour profiter du bar éphémère de la SBM installé en plein cœur de Monaco

Certains se souviendront il y a quelques années du pavillon Saint James, où était logé le glacier Häagen-Dazs qui permettait à l’époque de se désaltérer dans les Jardins des Boulingrins.

Mais le temps et les travaux sont passés par là et dans la reconfiguration du cœur de Monte-Carlo. Le cahier des charges de la reconstruction ne contenait plus de bar dans cet espace vert, faisant le lien entre la place du Casino et le début du boulevard des Moulins.

Une solution a été trouvée pour la saison par l’installation du Mada Lounge, déclinaison estivale du Mada One, la table du One Monte-Carlo voisin.

Au centre des Boulingrins, et autour de la fontaine, la SBM a imaginé un bar éphémère façon bohème chic pour le décor avec mobilier en bois, parasols et végétation très présente pour donner du cosy à l’atmosphère des lieux. Ce pop-up, inauguré en juin, joue les prolongations jusqu’au 28 août.

"Nous avions déjà imaginé ce concept l’an dernier et nous avons voulu faire dans cette partie du jardin un espace fraîcheur avec une vue imprenable sur la place du Casino", confirme David Yen Pao Yong, directeur général adjoint du One Monte-Carlo.

"Aussi, dès 16 heures et jusqu’à 21 h 30, les clients peuvent s’installer pour prendre un cocktail, le tout avec chaque jeudi soir, un groupe en live".

En bonus, déjà patron des cuisines du Mada One, le chef Marcel Ravin a imaginé pour cette déclinaison lounge, une collection de "madacroc’", sandwich entre le panini et le croque-monsieur pour accompagner les cocktails.