Vous avez entre 8 et 25 ans et vous aimez chanter? Le concours "A hautes voix" est fait pour vous!

Bien sûr tous les jeunes talents peuvent s’inscrire dans la municipalité de leur choix.

Voici ce que répondent les organisateurs à la question pourquoi un concours de chant?: "Pour permettre à de jeunes voix de se révéler sur scène. En effet, l’apprentissage du chant est parfois long et fastidieux et la récompense est de se présenter et chanter devant un public".

Les trois organisateurs sont conscients qu’un but est souvent nécessaire et permet aux jeunes de faire d’énormes progrès. Se produire dans des conditions professionnelles est très enrichissant. Le jury est composé de professionnels du spectacle et des adjoints à la culture des villes hôtes(1). La finale, qui se déroulera à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sera ouverte au public (avec une participation de 10 euros).

Et c’est le 9 mai, à 20h30, au casino de Beaulieu que se déroulera la soirée de gala réunissant les dix finalistes du concours en première partie du concert en duo d’André Manoukian et China Moses.

A noter, et ce n’est pas anodin, qu’au plaisir de partager la scène avec des vedettes, les trois lauréats se partageront la coquette somme de 4.000 euros (2.000 euros pour le 1er prix, 1.200 euros pour le 2e et 800 euros pour le 3e).

Pour participer aux auditions, il faut interpréter le titre de son choix et venir avec sa bande-son ou avec un accompagnateur.

Inscription (15 euros) : ahautesvoix@gmail.com ; – 06.11.23.61.99. Concours de chant C° Carolyne Shallow 4, rue Paul Doumer, à Beaulieu.

(1) Trois présélections: 1er mars à Villefranche-sur-Mer. 28 mars à Eze-village. 29 mars à Cap d'ail. Finale le 11 avril à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Gala, le 9 mai, parrainé par André Manoukian au casino de Beaulieu.