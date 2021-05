Vous assistez au Grand Prix de Monaco ? Voici le guide du spectateur pour accéder à la Principauté et aux tribunes

Grand Prix de Monaco, J-1. Après une année sans grand-messe du sport automobile, les mordus de Formule 1 avaient coché la case dans le calendrier. Tout est fin prêt, sur le tourniquet le plus mythique du monde, pour que les vingt pilotes s’adonnent à une bataille du rail des plus démentielles.

On le sait depuis quelque temps déjà, les tribunes seront clairsemées - la jauge de spectateurs a été plafonnée à 7.500 pour le jeudi, samedi et dimanche - et l’accès rigoureusement contrôlé. La fan zone et les tribunes debout sur la pelouse du Rocher ont, elles, été sacrifiées sur l’autel de la sécurité sanitaire. On vous récapitule tout.

PCR obligatoire sauf pour...

Cette année, la contrainte est réelle pour assister au Grand Prix de Monaco, 78e du nom. Et, qu’on se le dise, il est facile de se perdre dans le flot quotidien d’informations et de mesures sanitaires changeant d’un pays à l’autre. Une infographie du gouvernement princier (ci-contre) récapitule les modalités, selon votre statut, pour accéder en Principauté et à l’enceinte du circuit.

En bref, pour accéder aux tribunes, tout un chacun doit présenter un test PCR sauf les Monégasques et résidents, les enfants de moins de 11 ans, les scolaires et étudiants du pays, et les salariés.

Les détenteurs de billets en provenance du 06 et du 83 devront trouver des créneaux dans les centres de dépistage frontalier. "Nous sommes conscients de la contrainte, admet-on au gouvernement princier, mais le protocole sanitaire se doit d’être strict et c’est malheureusement le prix à payer cette année."