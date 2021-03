Vous aimez la montagne, sa faune, sa flore, ses grands espaces? Le refuge des Merveilles cherche son nouveau gardien à Tende

Vous avez une bonne connaissance de la montagne? De sa faune et de sa flore? Vous avez de l’expérience professionnelle sur les sites isolés d’altitude? Vous savez gérer un hébergement touristique?

Si tel est le cas, la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), propriétaire du refuge des Merveilles de Tende, a peut-être un job pour vous.

Pour les deux saisons d’été 2021 et 2022, la Fédération cherche un gardien à partir du mois de juin. "L’ancien a démissionné et nous recrutons une personne capable d’assurer le gardiennage l’été, et si possible, l’hiver", résume Georges Torelli, vice-président du Club alpin français (Caf) des Alpes-Maritimes.

Les candidats ont jusqu’au 28 mars pour postuler. "Nous les recevrons la première semaine d’avril puis nous prendrons une décision dans les dix jours qui suivent."

Situé au cœur du parc national du Mercantour et de la vallée des Merveilles, le refuge est l’un des six établissements les plus fréquentés en France avec plus de 6.000 nuitées entre juin et octobre.

Il peut accueillir 79 personnes en hébergement et 60 couverts dans la salle de restauration. Rappelons que l’établissement, situé sur les bords du lac Long Supérieur, permet de découvrir des milliers de gravures rupestres.

De plus, de nombreux sentiers de randonnée traversent le refuge. Bref, c’est un incontournable pour les amoureux de la marche.

Une saison estivale incertaine

Mais cette année, en pleine crise sanitaire, la période estivale s’annonce particulière. De plus, dévastée par la tempête Alex - le 2 octobre dernier - la vallée de la Roya panse encore ses plaies.

Le refuge des Merveilles n’a pas subi de dégât mais les accès vers la vallée des Merveilles sont très compliqués voire incertains et notamment du côté de Tende. En effet, l’unique chemin - la RD 91 - qui relie le hameau de Castérino à la vallée des Merveilles est devenu impraticable. A ce jour, les habitants sont dans l’attente de travaux conséquents.