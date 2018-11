Vol parabolique : ça a le goût de l'espace

ça ressemble à l'espace, mais ça ne l'est pas complètement. Avec sa société basée à Bordeaux, Air Zero G, Jean-François Clervoy, l'astronaute de l'agence spatiale européenne, propose de vivre la sensation de l'espace pour un prix quarante fois moins cher qu'un vol suborbital, soit 6 000 euros. « L'avion est placé en orbite pendant une vingtaine de secondes. La montée se fait à un angle de 50°, avec le double de la gravité normale. On a l'impression de faire le double de...