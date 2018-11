Voici revenu le temps des châtaignes... le bel automne nous apporte avec plaisir et douleur ce fruit si délicieux. Plaisir de les manger le soir à la veillée, grillées ou bouillies ! Efforts pour aller les ramasser dans les châtaigneraies ! Douleur en se piquant les doigts aux épines des bogues ! Il fallait descendre dans les bois pour les chercher sous les feuilles des châtaigniers, jaunes, dorées et brunes, qui recouvraient la terre déjà froide ! « Dehors ! » on entendait crier de temps à autre entre les arbres. Les...