Voici pourquoi le nombre de trains entre Menton et Vintimille sera réduit jusqu'à la fin d'année (minimum)

Victime collatérale de la Covid, et du confinement, le chantier de rénovation du tunnel ferroviaire de la vieille ville (ralliant le Fossan à l’avenue Laurenti sur 473 m) a logiquement pris du retard.

Alors que les quelque 50 agents mobilisés devaient s’y atteler dès le mois de mars, les travaux n’ont ainsi pu reprendre qu’à compter du 25 mai. Reportant la livraison au mois de janvier 2021.

Pour rappel, l’opération consiste à mettre en place une plateforme drainante afin de supprimer les infiltrations d’eau et les remontées boueuses. Les composants de la voie ferrée (rails et traverses) seront également renouvelés à cette occasion.

Les trains pour le marché de Vintimille conservés

Estimé à 15 millions d’euros – financés par SNCF Réseau – le chantier vise plus largement à améliorer la régularité, offrir une meilleure qualité de service et maintenir la performance des infrastructures.

En 2011, des travaux d’urgence avaient dû être réalisés dans le tunnel en raison de remontées boueuses – impliquant une baisse de la vitesse à 40, puis 10 km/h.

Une fois achevée, l’opération aura ainsi pour intérêt de s’affranchir de ces limitations temporaires de vitesse.

Jusqu’au 12 décembre (minimum), les travaux sont réalisés avec une voie fermée en continu (voie 1, puis voie 2). Les trains voyageurs et fret passent sur l’autre voie en utilisant les installations existantes qui permettent aux trains de circuler à contresens.

Pour les usagers du train, ces travaux réalisés de jour comme de nuit ont pour conséquence une réduction du nombre de trains circulant entre Menton et Vintimille.

Les TER sont ainsi passés à une desserte à l’heure en période de pointe. La fréquence étant plus espacée en heures creuses. TER ZOU a néanmoins maintenu une arrivée à Vintimille à 9h02 et 10h02 le vendredi, pour ne pas pénaliser le marché et ses habitués.

Le garage, la formation des trains travaux, l’approvisionnement en matériaux et le stockage des produits de démolition se faisant sur la base de travaux située à l’arrière de la gare, c’est une fois les travaux terminés que la construction du pôle d’échange multimodal pourra à son tour démarrer.

Savoir +

Les personnes qui auraient des questions concernant ce chantier peuvent écrire, avec la référence "Rénovation du tunnel de Menton", à l’adresse mail contact-paca@reseau.sncf.fr.