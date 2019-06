Voici nos cinq idées de sorties pour votre week-end entre Monaco et Menton

À Menton: le musée de Préhistoire régionale présentera les différents jeux et jouets antiques, du 14 au 16 juin de 10 h à 18 h. Accueil des visiteurs assuré par un archéologue du musée. Exposition sur la Via Julia à découvrir au palais de l’Europe. Rens. www.menton.fr



À Tende : le Musée des Merveilles organise des ateliers de fouille avec casque et truelle, visites guidées et quizz, jusqu’à dimanche à 14 h 30.



Au Lac des Mesches : RDV dimanche à 8 h 30 pour une randonnée sur le thème "Partager le quotidien d’une archéologue dans la vallée des Merveilles". Avec Nicoletta Bianchi, archéologue, et Frédéric Thierrin, accompagnateur.

Rens. et rés. 06.18.67.96.18 et 06.31.05.71.50. Gratuit.