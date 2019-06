Voici nos 5 idées de week-end entre Monaco et Menton

Samedi, à partir de 14 h et dimanche, à partir de 9 h, au stade Rondelli, à Menton, place au rendez-vous incontournable du « Championnat des pur-sang arabes de la Méditerranée et des Pays arabes ». Les plus prestigieux chevaux viendront du monde entier.

À l’issue du championnat, 3 pur-sang seront sacrés : médaille d’or, médaille d’argent et médaille de bronze. Des trophées spéciaux seront décernés pour encourager l’élevage. Cette année, un dress code est à respecter : beige et blanc, couleurs du sable et de la pureté de ces chevaux!





Savoir+

Samedi 22 juin: 5 €euros ; dimanche 23 juin: 10 €euros.

Rens. Office de tourisme au 04.92.41.76.76.

