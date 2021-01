Voici les prénoms les plus donnés en 2020 à Monaco

Entre la galette des rois et la Sainte-Devote, c’est une des traditions de janvier à Monaco: la publication des données de l’état civil gérée par les services de la mairie pour l’année écoulée. Et ces données révèlent également les prénoms les plus populaires donnés aux nouveaux-nés.

Enregistrant l’identité de tous les enfants nés sur le territoire monégasque, l’état civil permet aussi de lister les prénoms les plus en vogue en Principauté, faisant les comptes de ceux qui ont été les plus décernés de janvier à décembre. Pour les filles, les cinq prénoms les plus attribués en 2020 sont : Victoria, Alice, Mia, Chloé et Théa. Chez les garçons, arrive en tête Léo, suivi de Gabriel, Ethan, Andrea et Théo. Un tiercé en partie en accord avec le pays voisin, où – selon les statistiques de l’Officiel des prénoms français –, les prénoms les plus plébiscités dans l’Hexagone en 2020 sont Emma, Louise, Chloé, Jade et Alice chez les filles. Et Gabriel, Raphaël, Léo, Louis et Lucas pour les garçons.

