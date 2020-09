Voici les cinq gestes à observer si vous croisez un sanglier en forêt

1. Faites comme si de rien n’était

Continuez à marcher tranquillement sans le regarder mais en prenant tout de même la direction opposée.

2. Surtout ne vous approchez pas

Le sanglier n’est pas un animal joueur et la présence de l’homme dans son champ de vision est vécue comme une menace. Éloignez-vous tranquillement et ne pensez pas à le suivre discrètement, il s’en apercevrait.

3. Ne courez pas

Quand on sait que le sanglier peut atteindre des pointes à 70 km/h, on comprend pourquoi il ne vaut mieux pas courir face à lui.

4. Si l’animal vous charge

Le plus sage est de trouver un point en hauteur. Si vous êtes bon grimpeur, l’arbre est la meilleure solution. Dans le cas contraire, collez-vous à un arbre et tournez en autour du tronc afin d’empêcher l’animal de vous attraper. Ce dernier devrait se fatiguer et s’éloigner.

5. Zigzaguez

Si vous êtes en plaine et n’avez pas la possibilité de grimper à un arbre, vous pouvez vous en sortir en effectuant la technique de l’antilope: courez en zigzaguant, en faisant des virages secs, afin de décourager votre adversaire.