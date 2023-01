Voici les actions concrètes qui vont être menées à Monaco-Ville

Vingt-sept personnes au total autour de la table et un peu moins de trois heures d’échanges. La réunion qui s’est tenue ce mardi 17 janvier entre les commerçants du Rocher, les résidents, des élus des conseils national et communal et des représentants du gouvernement a été dense, fructueuse et a satisfait les premiers concernés. "Nous nous sommes sentis écoutés et entendus et de vraies pistes de travail ont été évoquées. Nous sommes tous sortis satisfaits", glissent d’une seule voix les commerçants et les résidents par le biais de leurs représentants. Nous le relations dans notre édition de Monaco-Matin du samedi 7 janvier, les professionnels et les résidents du Rocher ont besoin de faire bouger les lignes de leur quartier. Casser l’image écornée qui lui colle à la peau, à tort, celle d’un quartier exclusivement attractif pour les touristes, faire revenir les résidents à Monaco-Ville pour leur montrer les atouts de cet endroit historique. Enfin, que les résidents retrouvent un minimum de commerces de service et de première nécessité.

"À notre demande, nous nous réunissons pour voir ce qui est possible de mettre en place, connaître les contraintes du quartier et nous faire entendre", précisait Alexandra Rinaldi, présidente de l’association des commerçants du Rocher, début janvier.

Un marché chaque semaine

De cette réunion, des initiatives et des idées ont été amorcées, avec des propositions qui vont se mettre en place tout prochainement. À commencer par l’arrivée d’un marché, une fois par semaine, qui s’installera derrière la cathédrale de Monaco "avec un maraîcher et un fleuriste. Nous n’avons pas de date mais cela se fera rapidement nous a assurés la mairie", détaille Alexandra Rinaldi.

Thierry Traina, président de l’association du quartier Le Rocher, a apprécié la proposition du conseil national et du gouvernement "Réhabiliter l’épicerie. Les Domaines sont propriétaire des murs et ils envisagent, dans la mesure du possible, d’embellir l’endroit."

L’accès au public le soir et le week-end au parking de La Visitation a également été acté. "Quelques petits couacs sont à régler comme supprimer le panneau « réservé"». Une ligne de bus unique entre Fontvieille et Le Rocher et une navette vont aussi être étudiées. "L’éclairage ponctuel du Palais le vendredi soir, un concert des carabiniers, le retour de la journée médiévale, des décorations de Noël renouvelées ou encore des floraisons dans les rues vont aussi être réfléchis", termine Alexandra Rinaldi. Il n’en fallait pas plus pour que les résidents et les commerçants du Rocher se sentent soutenus dans leur démarche et puissent donner un souffle nouveau à leur quartier. Aujourd’hui, ils affirment que désormais ils suivront de près le devenir de ces propositions.

