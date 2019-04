Voici le premier bateau 100% électrique conçu à Monaco

La fée électricité et ses copines renouvelables semblent s’être penchées sur le berceau de François Richard.



Ce jeune Breton, à la tête de la société Lanéva, a longtemps travaillé dans les énergies propres. Son ADN armoricain et celui de ses collaborateurs, Maxime Pachot et Marc Ronet, a fait le reste. Lanéva, c’est leur bébé.



Un nom choisi en référence à l’histoire: "L’idée du bateau électrique n’est pas neuve. C’est en 1938 que des batteries ont été mises sur un bateau pour la première fois, et c’était sur la rivière Néva. C’est pour cela que nous avons choisi ce nom. Nous voulions faire un trait d’union entre ces hommes fous, et ce que l’on fait nous aujourd’hui", déclare Maxime Pachot à l’assemblée venue assister à l’inauguration.

C’est du propre

Et d’expliquer les spécificités de leur bijou: toile de lin, liège et résine époxy biosourcée en remplacement du plastique, inox travaillé localement, peinture à l’eau, et bois issu de la sylviculture raisonnée.



"Nous n’avons pas voulu utiliser de bois asiatique et africain, parce qu’il y a toujours un moment où la traçabilité devient difficile. Alors nous avons pris du bouleau de Finlande", explique Maxime Pachot. Un bois découpé au laser pour éviter au maximum l’usage de produits chimiques : « Plus vous ajustez précisément les pièces de bois, moins il y a besoin de colle."

La raison? C’est François Richard qui l’explique: "Faire un bateau propre, ce n’était pas seulement travailler la propulsion, c’était aussi s’attaquer aux autres matériaux."



C’est que ces marins bretons sont un peu jusqu’au-boutistes.

Ce projet ambitieux a débuté là-bas, dans leurs terres d’Armorique. Les compères fréquentaient Monaco, entre autres pour le salon Ever où leur bateau sera bientôt présenté.



Et puis un autre élément est intervenu: "Cela fait trois ans que nous sommes sur ce projet. Nous sommes arrivés à Monaco il y a un an et demi, et tout s’est accéléré avec Monacotech."



Ils postulent à l’incubateur de startups, ils sont pris. Et tout a pris une ampleur différente.

Dans leur recherche d’un chantier pour réaliser ce bateau, ils démarchent les artisans qui travaillent sur les Riva dont la structure est aussi en bois.



Problème: ils ont tous un carnet de commandes archi complet. C’est sur les rives du lac de Côme qu’ils trouveront la perle rare (lire par ailleurs).

"Un bateau haut de gamme"