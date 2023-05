Voici comment circuler sur la Croisette pendant le Festival de Cannes

Et les chantiers, alors?

Non, les ouvriers ne prendront pas leurs congés pendant le festival. Le planning des interventions, en privilégiant les opérations les moins gênantes, a été aménagé. Sur les Allées de la Liberté, notamment, celles-ci seront essentiellement dédiées à des travaux de plomberie sur les fontaines.

Seuls les travaux en surface, sur la chaussée nord de la Croisette, seront interrompus pendant toute la durée du Festival pour faciliter la circulation. Les opérations de creusement du microtunnelier, elles, seront maintenues.

Et par souci d’esthétisme, les zones de chantier restantes, notamment autour des puits d’entrée et de sortie du microtunnelier, seront embellies par des bâches agrémentées de photos noir et blanc des stars sur le tapis rouge.