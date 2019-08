Voici cinq conseils pour une rentrée éco-responsable

5. Choisir son trajet

En fonction de l’âge et du temps de trajet de votre enfant, ce dernier peut se rendre à l’école en marchant, en vélo ou en trottinette. En plus de préserver l’environnement, bouger c’est bon pour la santé. Pour les trajets plus longs, il y a les transports en commun qui restent moins chers et moins polluants que la voiture. Parfois, l’automobile reste la seule solution mais il est possible de proposer du covoiturage pour limiter les frais et créer un moment de convivialité.

Il s’agit d’une liste non exhaustive et tout peut être perfectible. Si vous voulez approfondir le sujet, l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) a publié une notice pour acheter de manière écologique et économique. Alors si vous voulez agir en respect avec la nature… Suivez le guide.

Recycler son ancien cartable

L’association Les Enfants de Frankie renouvelle l’opération "#Donnetonanciencartable". Lancée en 2015, à l’initiative de la société Click Monaco, elle a permis au début de l’été dernier la récolte d’une centaine de cartables de seconde main, en bon état.

Et plusieurs établissements monégasques se mobilisent pour l’occasion. Le Stars’N’Bars et l’hypermarché Carrefour Monaco se sont joints à l’opération puisqu’ils sont tous deux, des points de collecte.