Voici à quoi ressemblera le quartier du port de Nice après les travaux

"C’est un très beau projet dans la plus pure tradition de l’urbanisme niçois." De l’aveu même de l’opposant écologiste Fabrice Decoupigny, la requalification imaginée pour la place Ile-de-Beauté et la rue Cassini, à l’est de la ville, est "magnifique".

Présenté lundi lors du conseil municipal par l’adjointe au maire déléguée aux Travaux, Anne Ramos-Mazzucco, le bilan de la concertation publique pour la place Ile-de-Beauté et la rue Cassini, a reçu les votes unanimes des élus niçois.

Il faut dire qu’en parallèle de cette concertation, pour laquelle 170 avis particuliers et collectifs ont été exprimés pour "une action publique sur ce secteur, un apaisement général du quartier, une végétalisation, la nécessité de créer une piste cyclable rue Cassini, d’avoir des espaces piétons plus larges, plus d’animations et la mise en valeur du patrimoine architectural", deux visuels du projet du lauréat du concours d’architecture ont été présentés.

L’église au centre du projet

Juste ce qu’il faut pour taper dans l’œil des élus et des Niçois. Même si, précise-t-on, "l’équipe de maîtrise d’œuvre aura en charge d’adapter son esquisse au bilan de la concertation."

Mais l’essentiel est là. Au centre, il y a l’église et son parvis "ouverts vers la mer". Tout autour, une part très large est laissée à la végétation et les modes doux sont favorisés pour une circulation apaisée.