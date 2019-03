Visite de Xi Jinping : interdiction de se trouver sur les terrasses et balcons

Vous l’aurez compris, les mesures de sécurité en prévision de la visite d’État, ce dimanche à Monaco, du président chinois Xi Jinping, sont drastiques (lire notre édition du 20 mars) et extrêmement contraignantes. Rocher bouclé, lignes de bus détournées, interdictions de circuler et de stationner en bon nombre d’endroits du territoire, peu d’arrêts en gare ferroviaire de Monaco, espaces maritime et aérien protégés… Logique, à vrai dire, pour la venue de l’un des chefs d’État les plus puissants de cette planète.

Ne pas sortir sans une pièce d’identité

Mais ce n’est pas tout. Un communiqué de la Sûreté publique adressé à certains résidents de la Principauté leur demande de « veiller à tenir fermées les fenêtres de votre domicile ou de vos locaux ». Les lignes qui suivent s’avèrent encore plus surprenantes. « En outre, il sera formellement interdit de vous trouver sur vos balcons et sur vos terrasses. Vous veillerez à ce qu’aucun mobilier ou objet entreposé sur vos balcons et sur vos terrasses ne puisse tomber sur la voie publique ». De strictes consignes qui s’appliqueront, ce dimanche, entre 10 h 30 et 16 h. « Durant cette période, les résidents qui voudraient sortir de leur domicile devront être impérativement munis de leur carte nationale d’identité monégasque ou de leur carte de résident », poursuit le communiqué.

Dans nos colonnes, Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, avait prévenu : « Ce serait illusoire de dire qu’il n’y a pas de désagréments. On prie les résidents monégasques de nous excuser (...) Je crois qu’on peut faire appel à la sagesse et à la compréhension des résidents et usagers eut égard à l’importance de cette visite », confiait-il.

Il semblerait aussi que les plaques d’égouts du pays aient été scellées pour éviter toute intrusion souterraine. Une procédure courante ? Ou une anticipation de la venue du président chinois ?

Difficile de le confirmer.

À noter, aussi, que le Musée océanographique ainsi que le marché de la Condamine seront fermés au public ce dimanche.