Vingt pays en lice pour la 11e Monaco Optimist Team Race

Pendant quatre jours, l’élite du team-racing évoluant en Optimist se donnera rendez-vous au Yacht-Club de Monaco à l’occasion de la 11e édition de la Monaco Optimist Team Race. Cette année et pour la première fois depuis la création de l’événement, vingt équipes représentant vingt pays seront en lice.

« Cette épreuve internationale destinée aux jeunes régatiers s’inscrit dans le cadre de notre projet Monaco, capitale du Yachting » explique Bernard d’Alessandri, secrétaire général du Yacht-Club de Monaco, « une destination qui attire les compétitions de haut niveau et des athlètes provenant des quatre coins du monde ».

Un format particulier de régates qui permet aux participants de s’affronter à armes égales sous forme de duels. À l’issue de la phase de round-robin permettant à toutes les équipes de se rencontrer, se dérouleront les quarts, puis les demi-finales avant les finales, clou du spectacle. Remporter le maximum de rencontres pour afficher son équipe en haut du tableau s’inscrit comme l’objectif commun à tous les coureurs.

80 compétiteurs de moins de 14 ans

Organisée par le Yacht-Club de Monaco avec le concours de FxPro, Eventica, Fon, l’équipementier Slam et le chantier Erplast, la Monaco Optimist Team race s’impose désormais comme une référence mondiale pour les jeunes coureurs internationaux.

Cette formule gagnante depuis 2009 n’en finit plus de séduire, en témoigne la présence des 80 compétiteurs âgés de moins de 14 ans, venant de Russie (Kaliningrad Yacht-Club), d’Afrique du Sud (Royal Cape Yacht-Club), d’Uruguay (Yacht Club Punta del Este) ou encore de Chine avec la participation pour la première fois d’une équipe du Visun Royal Yacht-Club.

Afin de se préparer au mieux à l’événement, six équipes (Allemagne, Ukraine, Chine, Pays-Bas, France et Monaco) ont l’opportunité de participer à une « Clinic Internationale » qui a débuté ce lundi 6 janvier et se terminera mercredi soir. Chapeautées par Chris Atkins, pointure dans le monde du team-racing, ces trois journées serviront de galop d’essai aux participants qui s’entraîneront à la course par équipe, à la communication et à la cohésion.

Dans le cadre de « La Belle Classe Destinations », et pour la deuxième année consécutive, une équipe chinoise sera au départ de la Monaco Optimist Team Race.

Destination la Chine avec le Visun Royal Yacht-Club

Quatre régates de pré-sélection organisées sur différents sites tels que Xiamen, Shenzen, Suzhou et Sanya, ont rassemblé cette année pas moins de 200 coureurs chinois.

À l’issue de chaque régate, les 12 premiers concurrents ont eu le droit de participer à l’ultime épreuve de sélection, qui s’est tenue en août 2019 à Sanya, au Visun Royal Yacht-Club, par ailleurs membre de « la Belle Classe Destinations ».

Une finale essentielle pour départager les coureurs et ainsi déterminer lesquels pourront naviguer sur le plan d’eau monégasque quelques mois plus tard.

Cette année, Lu Saiya, Chen Nan (Ironrock Sailing Club - Xiamen), Liang Yanbo, Chen Qiyun (Fuzhou DH Yo Sailing Club - Fuzhou) et Chen Jiahan (Shenzhen Vanhang Sailing & Yachting Sports Culture Dev Co Ltd - Shenzhen) figurent parmi les concurrents inscrits à cette Monaco Optimist Team Race.

Le Yacht-Club de Monaco et le Visun Royal Yacht-Club entendent renforcer leur collaboration, puisque cette année l’équipe monégasque, ainsi que les finalistes de cette 11e édition, se verront inviter au Visun Royal Yacht-Club en août 2020 pour participer, en tant qu’invités, à leur régate nationale sélective pour la prochaine édition de la MOTR.

Un véritable privilège !

Jeudi 9 janvier

8 h 30 - 10 h : inscription

9 h 30 : cérémonie officielle d’ouverture

12 h : première course - Signal d’avertissement.

Vendredi 10 janvier

9 h : briefing concurrents

10 h : première course - Signal d’avertissement

Après les courses : debriefing.

Samedi 11 janvier

9 h : briefing concurrents

10 h : première course - Signal d’avertissement

Après les courses : debriefing.

Dimanche 12 janvier

9 h : briefing concurrents

10 h : première course - Signal d’avertissement

15 h 15 : dernier signal d’avertissement

17 h : remise des prix.