Village de Noël, patinoire, poissons et Lego: nos idées pour de bonnes vacances à Monaco

Entre les cadeaux de dernière minute à commander au bonhomme rouge à la barbe blanche et les repas de fête à concocter pour les proches, il apparaît nécessaire de s’accorder une parenthèse enchantée. De passer un peu de bon temps avec sa progéniture. Durant les fêtes de fin d’année, autant vous dire qu’il y a largement le choix de dégoter une activité familiale en principauté de Monaco. Et pas forcément en mettant tout le temps la main au portefeuille.

Au village de Noël, tout est gratuit, sauf si vous désirez chausser les patins pour multiplier les cabrioles sur la patinoire.Il y en a aussi pour les créatifs à l’hôtel Métropole et au Grimaldi Forum avec le salon Bricklive. Mais également pour les amoureux des océans au Musée océanographique. On vous fait un point, forcément non exhaustif.

Le village de Noël

La Magicawette, Les Jouets, Le plus petit Père Noël, Sweety Tacot, La Boîte à Ballet… Des intitulés à forte consonance… féerique. Noël oblige. Du 21 décembre au 5 janvier, de 15h à 19h, une kyrielle de déambulations auront lieu le long de l’artère principale du village de Noël. D’autres animations viendront ponctuer les vacances hivernales. Le groupe Smash It, entre autres, les 21 et 28 décembre dès 19h. Ou encore un marionnettiste les dimanches 22 et 29 décembre dès 15h.

La patinoire

C’est le lieu de rencontre par excellence. Là où les jeunes adolescent(e)s invitent bien volontiers leur moitié, là où familles aiment « glisser » des heures, de nuit comme de jour, quitte à se retrouver les quatre fers en l’air sur une piste verglacée. La patinoire de 1000 m² est un incontournable du village de Noël. À de rares moments, les visiteurs devront faire place nette à de talentueux artistes chaussés de patins aiguisés. Comme ce samedi à 17h30 et 20h30 pour le spectacle du Cirque de Moscou sur glace. Au programme de ce show : cascades, clowns et patinage.

Les ateliers

Pendant toute la durée des vacances de Noël, du 21 décembre au 5 janvier, les pitchouns pourront laisser libre cours à leur créativité et imagination avec les ateliers du village de Noël. C’est gratuit et il y en a pour tous les goûts : création d’une couronne de Noël, décoration de boules de Noël, cartes de Noël, fabrication d’anges, peinture sur bois, cartes de vœux du Nouvel An, fabrication de lutins, gravure sur verre, mosaïques, fabrication de rennes…

Le feu d’artifice

Le soir de la Saint-Sylvestre, le village de Noël se transformera, au fil des heures, en discothèque à ciel ouvert. De 21h à 3h, deux DJ animeront les lieux bien aidés par de puissants baffles. Au gong de minuit, un grand feu d’artifice sera tiré. Rien de mieux pour entrer dans une nouvelle année.

Des Lego par milliers

Ces petites briques bigarrées ont traversé les âges. Les décennies. À leur contact, chacune des jeunes générations s’est découvert un talent d’architecte. Face à ce succès, les boîtes à thèmes ont fleuri à l’infini. Vous l’aurez compris, on parle ici de la célèbre marque Lego®.

En 2018, pour une première édition en terres monégasques, le grand salon Bricklive dédié au premier fabricant de jouets au monde a totalisé 11.000 entrées au Grimaldi Forum. Succès oblige, l’événement rempile pour une seconde édition avec 4.000m² de surface.

Ce sera du 21 décembre au 5 janvier. Avec un fil conducteur inchangé d’une année à l’autre : la créativité restera au cœur de la manifestation. Ainsi, des ateliers thématiques seront programmés où enfants et parents pourront, à quatre ou six mains, faire des jeux de construction créés autour d’univers variés (Friends, Star Wars,Duplo…), répartis dans l’immense espace Ravel.

Dans l’antre du Grimaldi Forum, il sera possible de voir une exposition hors normes de constructions et d’animaux réalisée sur le thème des océans. Logique pour Monaco. Par ailleurs, de nombreuses animations ponctueront ces journées ludiques : courses de voitures, concours de danse, séances de maquillage, mur de graffiti et zone de jeu vidéo.

Le Musée océanographique

Un cadeau de Noël avant l’heure. Un coup de pouce financier. À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Musée océanographique propose à ses visiteurs une offre Tribu au prix de 42€ pour une famille jusqu’à 6 personnes. Entre les murs de ce mythique bâtiment, les visiteurs pourront vivre un tête-à-tête magique avec les tortues marines, assister à la préparation de leur repas par les soigneurs (tous les jours à 11 h 15 sauf les samedis et dimanches) ou encore découvrir l’évolution dans le temps de cet animal marin au travers d’une exposition temporaire. Depuis l’ère des dinosaures jusqu’à nos jours. La visite pourra se poursuivre avec l’incontournable bassin tactile et ses espèces méditerranéennes à découvrir… avec les mains. Toucher une étoile de mer, sentir les piquants d’un oursin, caresser un bébé requin… Une expérience insolite de 45 minutes.

Autre attraction à ne pas manquer : ImmerSEAve 360 degrés. Une plongée inoubliable dans l’océan à travers quatre films en réalité virtuelle. La sensibilisation à l’écosystème qui vit sous la surface de l’eau permettra aux visiteurs de lever le voile sur le corail fluorescent. Une espèce étonnante aux tonalités presque irréelles à découvrir dans une ambiance nocturne, autour d’un bassin tropical de 5 000 litres.