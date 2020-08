VIDEO&PHOTOS. Ingénieure dans l'aérospatiale, elle quitte les Etats-Unis et s'installe à Antibes pour vivre son rêve

Créer l’instant magique, faire oublier l’appareil

Et pourtant, en apprenant sur le terrain et en étant initiée par le père de ses enfants, Carmen Blike se découvre une vraie passion pour la création. Trente ans qu’elle n’a plus lâché le déclencheur. Révélation.

Après avoir géré son propre studio outre-Atlantique, elle s’autorise à vivre son rêve de toujours. Goûter pour de bon à l’art de vivre à la française.

Se qualifiant d’Antiboise de cœur, elle concède avoir fait le grand saut une fois le bon moment venu. "J’ai reçu comme un signe, cela m’a débarrassé de mes craintes de tout laisser derrière moi aux États-Unis." Place à l’audace.

Tombée amoureuse de la cité des Remparts, elle s’éprend également de ce qui l’anime profondément: les autres.

Et cela se ressent profondément dans son travail. Doux portraits de famille, recherches fructueuses autour d’un objet, poétisation d’un plat gastronomique ou encore images dédiées à la communication d’entreprise: cette touche-à-tout se sent à l’aise sur de nombreux tableaux. Son dada? Créer l’instant magique: "J’adore capter le moment où la personne en face de moi relâche son attention, oublie ce que j’ai entre les mains pour n’être qu’avec moi."