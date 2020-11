VIDEO. Vu du ciel, vu du fleuve: les images spectaculaires des équipes SNCF mobilisées pour rétablir la ligne ferroviaire dans la Roya

On peut ainsi observer, sous différents angles, les manoeuvres réalisées sur le viaduc des trois arches, à l'entrée de Saint-Dalmas. On voit dans quelles conditions les équipes s'efforcent de conforter le vertigineux mur à arcatures de Fontan. On découvre encore les équipes travaillant de nuit, afin de ne pas gêner le rare trafic voyageur et la circulation de la draisine.

Un travail délicat et périlleux, parfois spectaculaire, parfois invisible. Selon SNCF Réseau, une soixantaine de techniciens, ouvriers, compagnons hautement qualifiés a été mobilisée depuis la tempête, pour remettre en état cette ligne de chemin de fer conçue au XIXe siècle. Des renforts progressifs sont attendus à compter de samedi "pour être en capacité d'opérer 7 jours sur 7".

Il faudra bien cela pour répondre à la colère des habitants de la Roya. L'avenir de leur vallée passe par là. Surtout à l'approche des premières neiges.