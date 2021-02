VIDEO. "Soit j’attends de perdre la vue, soit je me bats": le Mentonnais Thomas Rodier tente de faire connaître sa maladie

Il est de ceux dont la résilience force le respect. Ceux pour qui les projets brisés font place aux rêves. "Ne surtout pas se laisser contrôler par les événements, aussi malheureux soient-ils."

Il y a deux mois, le Mentonnais Thomas Rodier, 20 ans, apprenait qu’il allait perdre la vue.

"J’aurais pu gagner quelques années"

Niçois de naissance, Thomas a suivi sa scolarité à Monaco, "du CP jusqu’à la fin du lycée". Déjà tout jeune, un doute s’immisce en lui.

"Je n’arrivais pas à attraper un ballon, se remémore-t-il. Les professeurs pensaient que je me foutais d’eux. En primaire, on m’a même diagnostiqué daltonien, sans pour autant m’inquiéter outre mesure."

Des anecdotes de ce type, il en a une dizaine. Médecin scolaire, ophtalmologues, orthophonistes, professeurs, personne ne s’alarme.

"J’ai pourtant, depuis dix ans, rencontré une cinquantaine de professionnels de santé, réalisé des milliers d’heures de séances prescrites pour des troubles psychomoteurs, pas forcément liés à la vue. Et à chaque fois le même refrain, il n’y a rien d’anormal."

En vérité, ils se sont tous trompés. De simples exercices pour tester son champ de vision auraient changé bien des choses.

"J’ai perdu 60% de ma vision centrale, ce qui a pour conséquence d’obstruer 95% de ma vision générale, souligne Thomas. Je pense que pris en charge correctement plus tôt, j’aurais pu mieux me protéger et gagner quelques années."

Il y a deux mois, dans un hôpital parisien, Thomas apprend qu’il va devenir aveugle. Celui qui poursuivait des études pour devenir ingénieur est abattu.

"Les deux semaines qui ont suivi ont été un véritable enfer." Le jeune étudiant est atteint d’une maladie génétique dégénérative, la rétinite pigmentaire.

Projets, Youtube et sensibilisation

"À ce moment-là, tu as deux choix: soit tu attends de perdre la vue sans rien faire, soit tu te bats, tu avances. J’ai choisi l’option numéro deux", affirme Thomas.

Sans savoir exactement quand le moment redouté arrivera, lui pense que cela se produira avant ses trente ans. "Six mois, cinq ans, peut-être plus, qui sait?"

À vingt ans, Thomas Rodier montre une détermination et une maturité presque déconcertante. Et ces journées n’en sont que plus rythmées.

"Il y a beaucoup de chômage chez les malvoyants ou des métiers respectables accessibles mais qui ne me branchent pas. Alors, j’ai étudié toutes les possibilités et j’ai creusé de nombreuses options."

C’est par la voie de YouTube qu’il compte bien s’exprimer et s’épanouir. Son studio de travail est d’ailleurs installé dans la cité du citron, son lieu de résidence.

"Ma chaîne est lancée, avec une première vidéo qui explique mon parcours, se réjouit Thomas. Trois liens seront disponibles avec notamment une vidéo que j’ai tournée en skateboard pour comparer ce que moi je vois et une vue correcte. Pour que les gens puissent se mettre à ma place."

Un univers amusant et pédagogique