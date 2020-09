VIDÉO. Sa somptueuse demeure est en vente... Découvrez qui est l’Amiral de Grasse, ce héros des Etats-Unis "oublié" par la France

L'Amiral de Grasse: héros des Etats-Unis, presque oublié en France

Issu d'une famille de la noblesse provençale qui descend des anciens princes d'Antibes, il est élevé dans la demeure familiale du Bar-sur-Loup.

Héros de l'indépendance des Etats-Unis

Le jeune François Joseph Paul de Grasse est destiné à devenir frère-chevalier dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Mais après plusieurs années de service il décide d'embrasser la vie de soldat dans la marine royale de Louis XV.

Prenant part à la guerre de Succession d'Autriche, il participera notamment aux combats du Cap Sicié près de Toulon.

Nommé lieutenant-général des armées navales de Louis XVI lors de la guerre d'indépendance des Etats-Unis en 1781, il va être décisif lors la bataille de Yorktown.

Appelé au secours par Georges Washington, commandant en chef des armées franco-américaines, il met en déroute une escadre anglaise dans la baie de Chesapeake alors qu'elle tentait de venir en aide à la garnison assiégée de Yorktown.

Quelques semaines plus tard la citadelle se rend. C'est une défaite anglaise majeure dans ce conflit.

Elle en devient l'acte fondateur de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique face à la couronne britannique.

Quasiment oublié par la France

Mais après ses succès américains, de Grasse est lourdement défait dans les Antilles françaises à la bataille des Saintes.

Une déculottée lors de laquelle il est fait prisonnier par les Anglais. Il doit ensuite revenir à Paris et est renvoyé de la Cour puis traduit en cour martiale.

Il meurt en 1788 dans le château de Tilly dans les Yvelines, sans avoir pu reconquérir les faveurs royales.

Sa descente aux enfers en France explique sûrement le manque de visibilité de cette figure de la guerre d'indépendance dans l'Hexagone.

Aucun navire français ne portera le nom de "de Grasse" au 19e siècle (une tradition répandue dans la Marine qui honore les héros militaires français) et la première biographie du personnage sera l'oeuvre d'un historien américain.

Car aux Etats-Unis, il est célébré comme une figure essentielle, à la hauteur du Marquis de la Fayette.

Georges Washington disait de lui qu'il avait été "l'arbitre de la guerre". L'un des Pères fondateurs des Etats-Unis d'Amérique écrivait au Congrès qui se sentait "endetté à l'égard du comte de Grasse et des officiers de la flotte sous son commandement pour l'aide importante et l'appui (…) donnés".

Son nom a été donné à une multitude de lieux aux Etats-Unis et bien sûr, plusieurs navires de guerre ont rapidement porté le nom "de Grasse".

Il faut attendre le 20e siècle pour que l'Amiral de Grasse soit mis en valeur en France et dans sa ville natale.

Le musée de la Marine de Grasse et le plus ancien lycée de la ville portent son nom, sa statue trône à Grasse depuis 1988 – sur le cours Honoré-Cresp et au lycée – et au Bar – devant l'église et à l'école. Chaque année, il est célébré lors de la Journée de la Marine.