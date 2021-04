VIDEO. "Relever la Roya": six mois après la tempête Alex, remontez la route en chantier de Breil au col de Tende en 5 minutes chrono

Six mois après la catastrophe, l'axe Breil-Vintimille attaque sa dernière phase, avec la reconstruction du pont de Perthus. Cap sur une réouverture mi-juillet.

Entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende, le chantier des gorges de Paganin ressemble à un exercice d'équilibriste, entre travaux nécessaires et maintien d'une circulation. Guillaume Chauvin, responsable de la reconstruction de la Roya à la direction départementale des routes, espère proposer une circulation normale en octobre. Le Département estime le coût de la reconstruction des routes et ponts de la Roya à 280 millions d'euros.

Du poste-frontière de Fanghetto au col de Tende, des hameaux de Piène-Basse à Vievola, on mesure l'étendue du désastre, l'ampleur des chantiers, et les difficultés rencontrées par les ouvriers.

Illustration et explications avec cette vidéo de 5 mn chrono issue d'un reportage réalisé le 25 mars