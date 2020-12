VIDEO. Pierre Dartout, chef du gouvernement a accordé un entretien à TV5, réseau télévisé que Monaco souhaite intégrer

Pendant plus d’une heure, Pierre Dartout a exposé son rôle et sa vision pour la Principauté. Un statut pour lequel il estime "qu’il faut avoir de l’expérience et une certaine sagesse".

Interrogé notamment sur des questions liées à la sécurité ou l’environnement, le chef du gouvernement est aussi revenu sur la gestion de la crise liée à la Covid-19 et des choix particuliers faits par le pays. "Nous avons pris des mesures d’équilibre entre la préservation sanitaire et l’économie. Mais il n’y a pas de laxisme à Monaco, le couvre-feu est strictement respecté".

Pour l’ancien préfet, le poste de ministre d’État est différent de toute fonction dans l’administration française.

Mais il a relevé un point commun: l’ancrage local. "L’expérience que j’ai acquise dans la gestion des affaires locales m’est d’un très grand secours" assure-t-il.

L’ancrage local

Sa vision du pays ? "Monaco a cette capacité à s’adapter au changement, à se remettre en cause. Et dans la vie en Principauté, il n’y a pas que l’aspect luxe et prestige. Il y a une certaine authenticité que je retrouve le samedi matin quand avec mon épouse nous allons faire les courses au marché de la Condamine où il y a incontestablement une identité monégasque qui est fort sympathique, qui nous plaît beaucoup et qui est très vivante".

Autre confidence personnelle, au tournant des 100 jours de sa prise de fonctions, Pierre Dartout s’est souvenu de sa cérémonie d’intronisation comme d’un moment "très émouvant, car ma femme et mes cinq enfants étaient présents. Et nous avons été tous émus et impressionnés par la cérémonie simple et sobre".

"Grand amateur de bandes dessinées"

L’émission étant diffusée dans tous les territoires français, le duo d’intervieweurs l’a sollicité sur les différentes régions ou il a exercé ?

Outre ses racines limousines, il garde un attachement particulier avec le Pays basque et le Var. "Dans le métier que j’ai eu la chance de faire, on s’attache beaucoup aux territoires dans lesquels on sert et ou j’ai découvert de belles choses et des amis. J’ai aimé beaucoup les villes de Bordeaux et de Marseille, la côte Basque, la côte Varoise. Mais également la Champagne, l’île de la Réunion".

Enfin, sur son temps libre, Pierre Dartout a confié s’adonner à l’une de ses passions : la lecture. "Je suis grand amateur de bandes dessinées, surtout de Tintin et Black et Mortimer ; mais aussi d’ouvrages d’histoires qui me passionnent. Et puis des romans. Mais pas de romans récents, je ne suis pas la rentrée littéraire. Comme le vin de Bordeaux, j’apprécie les romans avec une certaine ancienneté".

Rallier TV5: "une bonne idée"

L’affaire est à la réflexion dans les bureaux du ministère d’État. La Principauté étudie la possibilité de rejoindre le conseil d’administration du réseau TV5 Monde aux côtés de la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la fédération Wallonie-Bruxelles qui financent la première chaîne mondiale en français qui cumule 60 millions de téléspectateurs par semaine.

Cette alliance, Pierre Dartout l’envisage d’un bon œil. "C’est une bonne idée sur laquelle nous sommes en discussions. La volonté de Monaco de s’inscrire dans cette stratégie est une bonne chose à la fois pour l’ensemble francophone et pour la Principauté elle-même. Monaco pourrait apporter sa spécificité, d’être un état francophone avec une population très diverse, ou l’on parle de nombreuses langues mais toujours dans un souci d’ouverture".