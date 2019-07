VIDEO. On est monté à bord de la première navette autonome et électrique de Monaco

À l’intérieur, une dizaine de personnes peuvent prendre place. Assises de préférence. Car le véhicule climatisé est encore en phase de familiarisation dans les ruelles du Rocher. Et a du mal encore à faire la différence entre un obstacle sans danger et un piéton. Ce qui implique quelques freinages intempestifs, secouant les passagers dans l’habitacle.

Un rail virtuel

S’il n’y a certes pas besoin de pilote, la navette ne roule pas sans la présence d’un opérateur - – quatre chauffeurs de la CAM ont été formés – pour veiller au bon déroulé du parcours. Il peut aussi intervenir en cas de problème en prenant les commandes via un écran tactile ou une manette semblable à celle d’une console de jeux.

Pour autant, la technologie est précise. Techniquement, le parcours de la navette est enregistré dans son programme et elle navigue dans un rail virtuel. À chaque mètre, elle reconstitue son environnement avec des faisceaux lasers et calcule les différences. Ces différences, ça peut être un véhicule qui passe, un piéton qui traverse, un obstacle sur la voie. Des capteurs sur l’ensemble de l’habitacle permettent la géolocalisation au centimètre près. Là où un téléphone par exemple, est relié à 3 ou 4 satellites pour avoir une position GPS, la navette en convoque trois, voire quatre fois plus. Une façon de garantir la géolocalisation la plus affinée.