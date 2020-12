VIDEO. La nouvelle vedette de la police maritime de Monaco baptisée par la princesse Gabriella

Imposante et bardée de nouvelles technologies, qui lui permettront de mener des actions de secours et d'assistance tout comme de préservation de l'environnement, la nouvelle vedette de la police maritime de Monaco a été baptisée ce mercredi 16 décembre par la princesse Gabriella, entourée de ses parents et de son frère, le prince héréditaire Jacques

C'est un outil unique et révolutionnaire pour la Principauté de Monaco. Et un sacré cadeau d'anniversaire pour la Division de police maritime, créée par le prince Rainier III et qui fête cette année ses soixante ans. Ce mercredi midi, la nouvelle vedette de la police maritime a été bénie par l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, avant d'être baptisée au nom de la princesse Gabriella. Un bouteille de Champagne en nougatine La fille du prince Albert II et de la princesse Charlène a pour l'occasion brisé sur la coque une bouteille de Champagne... en nougatine. Longue de 24.80 mètres et large de 5,60 mètres, la vedette "Princesse Gabriella" vient suppléer "La Vigilante", vieillissante embarcation de la police maritime monégasque. Le couple princier et leurs enfants ont parcouru l'embarcation amarrée devant le Yacht-club de Monaco, et le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont pu prendre place au poste de pilotage. Un rêve d'enfant! L'occasion de découvrir un bateau hors normes. À lire aussi Du jamais vu à Monaco: la police maritime aura bientôt sa vedette blindée et armée puissante et dissuasive Dotée d'un système anti-incendie à faire rougir les soldats du feu à quai, la vedette "Princesse Gabriella" est munie d'une pompe à incendie d’un débit de 4.500 litres par minute et 12 à 15 bars de puissance. La vedette dispose également d’une grue avec une capacité de 400 kilos pour pouvoir intervenir avec un jet, et a été calibrée pour des dépannages ou escorte d’envergure, puisqu’elle pourra tracter l’équivalent de son poids, soit 60 tonnes! Une vedette puissante et endurante grâce à des réservoirs pouvant contenir 2.500 litres de carburant, assez pour rester en mer jusqu’à 48 heures sans arrêt aux stands. Avec 1.800 chevaux sous la coque, elle peut atteindre une vitesse de 30 nœuds en pleine charge. La vedette est également une arme redoutable de dissuasion grâce à sa mitrailleuse fixée à la proue. À lire aussi La police maritime de Monaco fait l'acquisition d'une vedette "unique en Europe" La nouvelle vedette mesure près de 25 mètres de long et est armée d'une impressionnante pompe à incendie et d'une mitrailleuse à sa proue. Photo Cyril Dodergny