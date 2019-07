VIDÉO. La Lituanie ouvre le feu au concours "Monaco Art en Ciel"

"Je n’ai jamais vu ça! Incroyable! Merveilleux!" André J. Campana est debout. Il applaudit, siffle avec les doigts, comme au stade. Le président du jury n’arrive pas à contenir son enthousiasme, alors que le bouquet final vient de s’achever et que les dernières lumières retombent dans l’eau.

S’il devait faire preuve d’impartialité, c’est raté. Le feu d’artifice auquel il vient d’assister sur le pont supérieur du Yacht-club de Monaco, avec les cinq autres membres du jury, et en compagnie de quelques milliers de personnes rassemblées tout autour du port Hercule, était sublime. Et il est presque rassurant de constater que notre impression générale rejoint celle d’un spécialiste comme peut l’être le président du jury du concours international de feux d’artifice, "Monaco Art en Ciel".

Sept critères de notation

Donatas Baušys a effectivement mis la barre très haut. L’artificier lituanien de la société Blika a composé un spectacle pyromélodique de toute beauté. Il a invité le public à un voyage de vingt minutes dans le temps, ou plutôt dans l’histoire de la musique.

Les premières fusées accompagnaient des musiques moyenâgeuses, puis baroques et classiques. Les pages musicales se tournaient les unes après les autres, pendant que le ciel brillait de mille feux, d’autant de couleurs, à un rythme fou. Tous les grands classiques de la musique y sont passés, de Gershwin à Michael Jackson, d’Abba à Joe Dassin, pour finir sur les musiques électroniques des DJ d’aujourd’hui.

L’impression générale, tout le monde en conviendra, était excellente. C’est l’un des sept critères de notation que les six membres du jury devaient évaluer hier soir. À côté de l’originalité, de la succession des tableaux, des couleurs, de la synchronisation de la musique et des feux, de la complicité entre le son et l’image, et du bouquet final.

Les artificiers lituaniens, de notre point de vue amateur, ont rempli toutes les cases. Pour le président du jury, certainement aussi. Mais il n’est pas seul à juger et le concours ne fait que commencer. Samedi prochain, les Espagnols seront sur la digue, avant les Anglais le samedi 2 et les Ukrainiens le samedi 10 août. Ce Monaco Art en Ciel 2019 s’annonce passionnant.