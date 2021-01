VIDEO. La barque de Sainte Dévote embrasée par la famille princière

Bien sûr, la chaleur populaire dans cette immuable soirée glaciale de janvier aura manqué.

Mais la tradition a été respectée ce mardi soir et la barque s’est bel et bien embrasée pour saluer la sainte patronne de la Principauté. Monaco fete la Sainte Dévote à l’heure de la Covid-19. Ni rassemblement, ni feu d’artifice, ni clou porte-bonheur récupérés dans les cendres fumantes.

L’atmosphère était particulière sur le port Hercule pour l’acte I de la fête. Les reliques de la sainte sont bien arrivées par la mer avant d’être bénies sur le parvis de l’église Sainte-Devote. Un parvis déserté pour respecter les consignes sanitaires.

C’est depuis le quai Albert-1er que le public pouvait suivre la célébration religieuse - sur écran géant - en présence du couple princier. Rejoints par leurs enfants au terme de l’office, le prince Albert II et la princesse Charlène ont ensuite traversé la rue pour procéder au classique embrasement de la barque, sur le quai Albert-1er cette année, toujours pour cause de Covid.

Depuis deux ans, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont pris l’habitude de s’associer à leurs parents pour allumer le feu et les jumeaux n’ont pas failli à leur mission pour porter les flambeaux vers la barque, qui dans cette année particulière a mis plus de temps qu’à l’accoutumée pour se consumer.