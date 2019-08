VIDEO ET PHOTOS. On a suivi les pompiers de Monaco à Beausoleil sur un exercice feu de forêt

Les panaches de fumée de Nice à Menton. L’angoisse permanente. Les flammes qui semblent gagner du terrain inexorablement. Les propriétaires de villa qui écopent leurs piscines pour ralentir le chaos.

Ceux qui doivent se résigner à abandonner leur domicile sans l’assurance de le retrouver. L’odeur de brûlé et ces cendres qui nappent le littoral. Les Azuréens n’ont pas oublié le terrible été 1986.L’été des cendres et le paysage désertique laissé pendant des années par les flammes sur les Moyenne et Grande corniche notamment.

"Menton et Monaco étaient totalement isolées"

"Tout a brûlé d’èze à La Turbie, jusqu’aux portes de Monaco", se souvenait récemment dans nos colonnes le lieutenant-colonel Norbert Fassiaux, chef du corps des sapeurs pompiers de Monaco, à l’époque jeune lieutenant envoyé au feu.

"Les routes et voies ferrées étaient coupées, plus de 1 500 personnes ont été évacuées, Menton et Monaco étaient totalement isolées (...) Ce fut un énorme moment de cohésion dans le personnel."

Cette année-là, 11 415 hectares avaient été ravagés par les flammes dans le département des Alpes-Maritimes

"À Monaco, le feu ne risque pas trop de sauter parce qu’on est quand même dans une zone ultra-urbanisée mais par contre les fumées, les cendres…Monaco serait plus impactée par les conséquences du feu que le feu lui-même", estime aujourd’hui l’adjudant Patrice Jacob.

Pour ne jamais revivre pareil désastre, la meilleure arme reste la prévention. Surtout avec les grandes chaleurs annoncées ces prochains jours.

"La sécurité, c’est primordial chez nous"

"La sécurité, c’est primordial chez nous. Sécurité collective et individuelle", répète le sergent-chef Fabrice Grillet. Exercice ou pas, c’est comme en situation réelle et avec l’intégralité de leur équipement que les pompiers ont répété leurs gammes, ce mercredi. Cagoule et veste de feu entre autres, alors que des surpantalons (jaunes) complètent même désormais l’attirail du SDIS 06.

Fabrice Grillet exhorte ensuite ses hommes à l’unité et l’écoute.

"Dans la fumée, on est vite perdu"

"Il n’y a que ceux qui n’en ont pas fait qui ne peuvent pas se rendre compte, mais quand on se retrouve dans la fumée on est vite perdu. Rester groupés, se signaler, rester proches de l’engin… Et si vraiment on est pris par le feu, on enfile le poncho et le masque de fuite."

Les consignes s’enchaînent devant un auditoire attentif, notamment sur la question du repos physiologique avant et après l’intervention et la nécessité de maintenir un contact radio permanent. Enfin, les manœuvres d’autoprotection sont évoquées.

Pour exemple, le plus gros engin est placé en barrage, les véhicules légers garés derrière et les « queues de paon » déployées en support qui, comme leur nom l’indique, diffusent un rideau d’eau formant une queue de paon.

Coordination entre ciel et terre