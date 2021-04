VIDEO. Charles Leclerc joue les professeurs avec le prince Albert, sa Ferrari 2019 entre au musée

Autant de mystères élucidés avec simplicité par Charles Leclerc. La F1 pour les Nuls en somme. Et les Nuls en redemandent!

Un régal pour Valérie Closier, qui n’en espérait pas tant en répondant à l’appel de Charles voilà quelques semaines. C’était à l’occasion de l’exposition Antoine le Pilote, à la Collection.

Charles confie alors à la directrice qu’il s’apprête à réceptionner sa F1 de la saison 2019. Pas une simple show car mais bien le châssis victorieux à Spa et Monza. Une vraie monoplace dans son jus originel, avec un moteur.

"On ne peut pas dire non à une telle proposition, admet Valérie Closier. On a sauté de joie car on n’avait pas de voiture de dernière génération, avec le halo, dans la Collection." C’est fait.

(*)La date de réouverture sera annoncée dès que possible sur les réseaux sociaux de la Collection de voitures du Prince de Monaco